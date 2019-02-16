جوايدو يدعو لمظاهرات بفنزويلا لإدخال المساعدات الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، السبت، إلى مظاهرات في كل أنحاء البلاد يوم 23 فبراير/شباط، دعما للمتطوعين الذين سيتوجهون إلى الحدود مع كولومبيا لإدخال المساعدات الإنسانية الأمريكية.

وتأتي المظاهرات التي دعا خوان جوايدو، الذي نصّب نفسه رئيس للبلاد، لمواصلة الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو ومطالبته بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد التي تواجه نقصا في المواد الغذائية والأدوية.



وقال جوايدو، خلال تجمع أمام آلاف من مناصريه، "إن المتطوعين لن يكونوا عند الحدود فقط، بل سينتشرون في كل مدن فنزويلا".

وكان جوايدو أعلن، في وقت سابق، موعد دخول المساعدات الإنسانية الأمريكية رغم رفض رئيس البلاد نيكولاس مادورو.





وطالب جوايد الجيش الفنزويلي بتسهيل إدخال هذه المساعدات التي تم تخزينها على الحدود بين فنزويلا وكولومبيا.

ويدور خلاف بين الجانبين حول مسألة المساعدات الإنسانية، حيث تقول المعارضة إنها أصبحت ضرورية بسبب إدارة مادورو السيئة لاقتصاد الدولة العضو في أوبك الذي كان مزدهرا في الماضي.

ويقوم جوايدو بتنسيق جهود الإغاثة الغربية، في حين يمنع مادورو دخول أي إمدادات، نافيا وجود أزمة.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت في رسالة بريدية إلكترونية مرسلة إلى الكونجرس، اعتزام إدارة الرئيس دونالد ترامب إرسال ما يزيد على 200 طن من المساعدات الإنسانية إلى الحدود الفنزويلية مع كولومبيا.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، الجمعة، أن المساعدات الإنسانية جاءت بناءً على طلب من زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو.

ومنع الجنود الفنزويليون على الحدود الكولومبية، في وقت سابق، قافلة مساعدات إنسانية تحمل 100 طن من الغذاء والدواء ومستلزمات النظافة من دخول البلاد.