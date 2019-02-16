هل تقود المشكلات الاقتصادية الاتحاد الأوروبي للتفكك؟

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حالة من الخوف تحيط بمصير الاتحاد الأوروبي في المستقبل، حال استمرار الأوضاع الاقتصادية السيئة في الأجزاء الجنوبية من الكتلة، التي بدت متأثرة بالأزمة الاقتصادية في 2008

على الرغم من استمرار ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي على رأس الأزمات التي تواجهها بروكسل، فإن العديد من المستجدات السياسية والاقتصادية باتت تنذر بمزيد من المشكلات التي قد تهدد وحدة الكتلة الأوروبية في المستقبل القريب. حالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبل بعض البلدان الأوروبية على المستوى الاقتصادي، دفعت العديد من الدول الأعضاء الأقوياء إلى اتخاذ بعض التدابير تجاه حالة السقوط التي تمر ببعض بلدان جنوب أوروبا، وهو الأمر الذي قد ينذر بمزيد من الانقسامات داخل الكتلة الموحدة.

رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، وضعت يدها بشكل رئيسي على موضع الخلل، حيث حذرت من إمكانية تدمير الاتحاد الأوروبي، إذا ما تم جر الاقتصادات المزدهرة في شمال الكتلة إلى الكفاح الذي تخوضه بعض البلدان الأعضاء في الجنوب، وذلك حسب ما أوردته صحيفة "إكسبريس" البريطانية. أملًا في الخروج السريع.. بريطانيا

رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، وضعت يدها بشكل رئيسي على موضع الخلل، حيث حذرت من إمكانية تدمير الاتحاد الأوروبي، إذا ما تم جر الاقتصادات المزدهرة في شمال الكتلة إلى الكفاح الذي تخوضه بعض البلدان الأعضاء في الجنوب، وذلك حسب ما أوردته صحيفة "إكسبريس" البريطانية. أملًا في الخروج السريع.. بريطانيا تراهن على الاتحاد الأوروبي للضغط على فرنسا وفي خطابها خلال قمة مؤتمر ميونخ للأمن 2019، بدت تحذيرات لاجارد صادقة، حيث قالت: "إن النظام التجاري العالمي القائم على القواعد -وهو مصدر رئيسي للنمو على مدى السنوات الستين الماضية- يواجه ضغوطًا غير مسبوقة، وهو ما يجعل واحدا من كل أربعة شبان في الاتحاد الأوروبي يواجهون الآن خطر التعرض للفقر.

وأضافت رئيسة صندوق النقد الدولي: "في الوقت الراهن، وفي عالم يُشكك بقيمة التعاون الدولي، يحتاج العالم إلى أوروبا أكثر من أي وقت مضى". وأوضحت لاجارد أنه "على النقيض من التقارب المستمر بين الدول الأعضاء في وسط وشرق أوروبا، بدأت العلاقات بين بلدان منطقة اليورو الجنوبية والشمالية في التراجع خلال السنوات العشرين الماضية".

وفي إشارة إلى الانهيار الاقتصادي العالمي في عام 2008، قالت رئيسة الكيان الاقتصادي الأول على مستوى العالم: "منذ الأزمة أصبح الوضع أسوأ". بحثًا عن السيطرة.. ميركل تستقر على مرشحيها لمناصب الاتحاد الأوروبي وأضافت: "بين عامي 2008 و2017، بالنسبة لبلدان منطقة جنوب اليورو الخمس الأكثر تضررًا من الأزمة، كان متوسط النمو السنوي في الدخل الحقيقي لكل شخص سلبيًا بالفعل".

وترى رئيسة صندوق النقد الدولي أن العمل المشترك هو السبيل الوحيد للحفاظ على الكيان الاقتصادي الأوروبي الموحد، الذي أكدت أنه كان أحد أعمدة النمو العالمي على مدى السنوات الستين الماضية. وفي هذا السياق، قالت: "لذا ينبغي أن يكون هدفنا واضحًا: إعادة التشارك في التقارب وضمان ثمار النمو الاقتصادي يتم تقاسمها على نطاق واسع في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أن هذا سيساعد على استعادة الثقة في الحلم الذي تبنته القارة العجوز من سنوات طويلة.

وأضاف: "يمكننا أن نتعلم من رئيس المفوضية الأوروبية السابق جاك ديلو، الذي قال إن النموذج الأوروبي في خطر إذا طمسنا مبدأ المسؤولية الشخصية".

وبشكل إجمالي، ترى لاجارد أن كل دولة تحتاج إلى وضع بيتها الخاص بها من أجل تعزيز المجتمع الأوروبي بأكمله، وهو الأمر الذي ستعود آثاره على كل الدول الأعضاء، خاصة في الوقت الذي تعاني فيه العديد من بلدان منطقة اليورو الجنوبية مستويات مرتفعة من البطالة. ميزانية إيطاليا تمهد الطريق لخروجها من اليورو وتتراوح نسبة البطالة في إيطاليا واليونان وإسبانيا بشكل إجمالي بين 10 و20%، لكن بالنسبة للشباب، تزيد النسبة على 30%.

وبالمقارنة بين بلدان منطقة اليورو الشمالية مثل ألمانيا وهولندا، فإن مستويات البطالة الإجمالية تقل عن 4%، فيما تظل بطالة الشباب أقل من 7%، وهو ما يعني أن هناك حاجة للعمل على إصلاح اقتصادات البلدان المتضررة من الأزمة العالمية بشكل يفوق العمل مع دول الجزء الشمالي.

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