الان تتابع مصدر أمني عراقي يكشف مصير البغدادي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشف مصدر أمني عراقي أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي وخمسةً من وزرائه من بين المحاصرين على مقربة من الحدود العراقية السورية.

ووفقا لما ذكره المصدر لوكالة الأنباء الأردنية “بترا ” فإن قوة أميركية تحاصر عناصر #داعش في آخر معقل لهم في سوريا بمنطقة صغيرة في دير الزور، لا تزيد عن سبعة كيلومترات، وهي محاذية للحدود العراقية مباشرة.

وأضاف أن القوات العراقية تراقب العملية ومتأهبة لمواجهة أي تطورات قد تحصل من أجل حماية الحدود العراقية من محاولة دخول الإرهابيين.

بينما لم تؤكد ولم تنف مصادر أمنية عراقية الخبر وسط تلميحات بأن من بين المحاصرين بمنطقة الباغوز السورية قياداتٍ مهمة لداعش.