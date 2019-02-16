أدرعي: إذا كان التطبيع خيانة فماذا عن محاربة إيران للعالم العربي؟

سأل النتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "إذا كان التطبيع خيانة فماذا عن محاربة ​إيران​ للعالم العربي وقتل ميليشياتها في ​لبنان​ و​اليمن​ و​سوريا​ و​العراق​ للعرب من السنّة و​الشيعة​؟ فما يعني ان يكون قادة الجماعات الارهابية في ​الشرق الأوسط​ أمثال "​حزب الله​" وحركة "حماس" في طليعة المغردين؟يعلمون ان العالم بات أذكى من شعاراتهم الفارغة".

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