جو بايدن يعد بقرب اتخاذ قرار بشأن ترشحه للرئاسة الأميركية

أعلن نائب الرئيس الأميركي السابق، المنتمي للحزب الديموقراطي ​جو بايدن​ أنه "لم يتخذ بعد قراراً بشأن الترشح ل​انتخابات​ الرئاسة التي ستجرى العام المقبل"، واعدا باتخاذ القرار في وقت قريب.

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