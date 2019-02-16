وزير خارجية ألمانيا: مصالح الاتحاد الأوروبي وواشنطن ليست متطابقة دائما

لفت وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس إلى أن "مصالح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليست متطابقة دائمًا مع مصالح الولايات المتحدة الأميركية"، موضحاً أن "الولايات المتحدة تريد كسب الاتحاد في إطار تحقيق مصالحها الخاصة".
ولفت إلى أن "اختلاف الرؤى بين ضفتي الأطلسي يحتم على أوروبا إنشاء دفاع مشترك خاص، قدر الإمكان"، مشيراً إلى أن "الأوروبيين أظهروا قدرة على الدفاع عن مصالحهم بشكل مشترك، عبر تدابير مضادة لرسوم جمركية فرضتها واشنطن على واردات الفولاذ والألمنيوم، وبشأن الاتفاق النووي مع إيران".
وشدد الوزير الألماني على "ضرورة توطيد العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة".
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