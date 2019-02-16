وزير خارجية ألمانيا: مصالح الاتحاد الأوروبي وواشنطن ليست متطابقة دائما

لفت وزير خارجية ​ألمانيا​ ​هايكو ماس​ إلى أن "مصالح الدول الأعضاء في ​الاتحاد الأوروبي​ ليست متطابقة دائمًا مع مصالح ​الولايات المتحدة​ الأميركية"، موضحاً أن "الولايات المتحدة تريد كسب الاتحاد في إطار تحقيق مصالحها الخاصة".

ولفت إلى أن "اختلاف الرؤى بين ضفتي الأطلسي يحتم على ​أوروبا​ إنشاء دفاع مشترك خاص، قدر الإمكان"، مشيراً إلى أن "الأوروبيين أظهروا قدرة على الدفاع عن مصالحهم بشكل مشترك، عبر تدابير مضادة ل​رسوم جمركية​ فرضتها ​واشنطن​ على واردات الفولاذ والألمنيوم، وبشأن ​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​".

وشدد الوزير الألماني على "ضرورة توطيد العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة".