بوتين وماكرون ناقشا سبل الاسراع بتشكيل الدستور في سوريا

بحث الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، سبل الإسراع في تشكيل ​الدستور السوري​ وذلك عقب خروج ​القوات​ الأمريكية من ​سوريا​.

وأوضح المكتب الصحفي للكرملين أن "لبوتين وماكرون وجهات النظر حول ​أوكرانيا​ ولفت الرئيس الروسي انتباه نظيره الفرنسي، إلى حملة سلطات كييف المناهضة ل​روسيا​، التي تكثفت في سياق ​الانتخابات الرئاسية​ المقبلة في مارس المقبل، وذلك وفق قناة "​روسيا اليوم​".

وأكد ​الكرملين​، أن "الرئيسين ناقشا أيضا مسألة الإطلاق السريع للجنة الدستورية السورية وجرى التركيز على الوضع في سوريا، وأبلغ بوتين، عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في 14 فبراير في سوتشي في اجتماع لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا من أجل التسوية السورية".