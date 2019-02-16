"وضع الجثة في الملح".. القبض على المتهم بقتل أمه بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

ألقت قوات المباحث في سوهاج، اليوم السبت، القبض على عامل مختبئًا في زراعات الموز، بعد اتهامه بقتل أُمه منذ 9 أشهر، وإخفاء جثتها بالملح، بسبب خلافات بينهما على الميراث، في ناحية قرية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات.

وتلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا في نهاية شهر يونيو الماضي من مركز العسيرات، بغياب "س. أ. م." 65 سنة، ربة منزل، لـ4 أيام متواصلة، ولم تتهم أسرتها أحدًا، أو تبلغ بتلقيهم اتصالًا من مجهول بطلب فدية مقابل إعادتها.

وتبين من التحريات أن وراء اختفاء المتغيبة، ابنها "ر. أ." 35 سنة، عامل، ويقيم معها في المنزل نفسه، وأضافت التحريات أن المتهم اعتدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، ثم وضعها على السرير الخاص بها، ووضع الملح الأبيض "القريش" على جثتها، لعدم تحللها أو انبعاث رائحة كريهة من جثتها.

وأشارت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى أن المتهم ارتكب جريمته بسبب خلافات بينهما على الميراث، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.