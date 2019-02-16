الحسيمة تنتفض بثلاثية في مرمى خريبكة وتلحق أول هزيمة بالطاوسي

عاد قطار فريق شباب الريف الحسيمي لسكة الانتصارات، بعد أن حقق فوزا ثمينا، عشية اليوم السبت، على ضيفه أولمبيك خريبكة، وبنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما، بملعب “ميمون العرصي” بالحسيمة برسم الجولة 18 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وأنهى الفريق الريفي الجولة الأولى متقدما بثنائية وقعها كل من عماد أمغار في الدقيقة 20، ومارتين بونغو في الدقيقة 34، وعلى الرغم من العودة القوية للفريق الخريبكي في الجولة الثانية، بهدف رضى الهجهوج، في الدقيقة 63، إلا أن أبناء الحسيمة سيحسمون المباراة لصالحهم بهدف ثالث وقعه اللاعب محمد الإدريسي في الدقيقة 87.

وبهذا الانتصار، تخلص الشباب من المركز الأخير، بعد أن رفع رصيده إلى النقطة 19، في المركز المركز 15، بينما تجمد رصيد ممثل عاصمة “الفوسفاط” في 20 نقطة بالمركز 11.

وتعتبر هذه الهزمة، هي الأولى لرشيد الطاوسي، منذ أن أشرف على أولمبيك خريبكة، خلفا لمحمد أمين بنهاشم، بعد انتصارين متتاليين.