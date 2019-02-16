العسري. تصوير فيلمه «بدون عنف» مع وجه جديد

أنهى المخرج المغربي، هشام العسري، تصوير أحدث أفلامه الروائية الطويلة تحت عنوان «بدون عنف»، وهو العمل الذي اشتغل فيه هشام العسري مع وجوه جديدة، بينها ممثلة اسمها آمال كمال، وكذا الممثل أحمد الشركي وكرم العمراني.

المخرج الذي بدأ مسار النجاح بفيلمه «هم الكلاب» بعد «النهاية»، قال، في تصريح صحافي، «إن الفيلم الجديد يناقش العنف الممارس في المجتمع بكل أشكاله، ويسرد قصة معاناة الشخصية الرئيسة من صدمة جعلتها تتجول داخل المدينة في حالة تيه وشرود وسط عنف خافت في المجتمع».

مخرج «البحر من ورائكم»، الذي يبدع أيضا في الرسم، إلى جانب الكتابة الروائية، فضلا عن كتابته سيناريوهات أفلامه، اعتبر، في التصريح نفسه، «أن الفيلم جولة وسفر في المدينة».

يذكر أن آخر أعمال العسري السينمائية حمل عنوان «الجاهلية»، وشارك في السباق الرسمي للمهرجان الوطني دورة سنة 2018، وجاء محملا بالأسلوب الذي ألفه جمهور المخرج الذي يهوى فكرة الصدمة في تقديم إبداعاته.