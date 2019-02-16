أمنستي: طالِبو اللجوء من السعودية تضاعفت أعدادهم 3مرات خلال عام واحد

صرح متحدث باسم منظمة العفو الدولية، بأن أعداد السعوديين المتقدمين بطلبات لجوء على مستوى العالم آخذة في الزيادة.

وأوضح المتحدث أن عدد هؤلاء السعوديين تضاعف ثلاث مرات في عام، 2017 مشيرا إلى “أن العدد المتنامي لطالبي اللجوء السعوديين، وقمع ناشطين ومنتقدين للحكومة، تعد علامة تحذيرية لوضع حرية الرأي في المملكة”.

غير أن نسبة طلبات اللجوء المقدمة لألمانيا من سعوديين في العام الماضي، تعد ضئيلة قياسا إلى إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها السلطات الألمانية في ذلك العام والبالغة نحو 130 ألف طلب.

وحسب بيانات الهيئة الأوروبية للإحصاء (يوروستات)، فإن عدد السعوديين الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى ألمانيا خلال الأعوام الأربعة الماضية بلغ نحو 180 شخصا، وبلغ هذا العدد نحو 700 شخص على مستوى أوروبا، مقابل 210 شخص فقط في الفترة بين 2011 حتى 2014 (15 شخص فقط في ألمانيا).