شذى تطلق فيديو كليب «واعر»

طرحت الفنانة شذى حسون كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان «واعر»، وذلك عبر أحد التطبيقات الموسيقية.
الأغنية من كلمات الشاعر خالد المريخي، ألحان الموسيقار طلال، توزيع موسيقي لحسام كامل.
وقد صور هذا الكليب الأغنية المخرج علاء الأنصاري في بيروت، واستخدم أفضل التقنيات الفنية المتاحة، بإشراف الأستاذ خالد أبو منذر، المشرف العام على جميع أعمال الموسيقار طلال الفنّية.
تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال شذى حسون كليب أغنية «الله الله من عيونك»، وهو باللهجة المغربية.
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