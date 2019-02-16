أبناء سخنين يخسر صراع القاع ويقترب من الهبوط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر فريق اتحاد أبناء سخنين مباراته المصيرية والخارجية مساء اليوم، السبت، أمام النادي الرياضي عيروني أشدود بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ23 من دوري الدرجة العليا.

ورافق المئات من المشجعين الفريق إلى أشدود، وقد عادوا أدراجهم خائبو الأمل خصوصًا بعدما لم يحافظ الفريق على تفوقه بالشوط الأول.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق السخنيني بهدف أحرزه اللاعب شلومي أزولاي من ضربة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 40 بعد عرقلة اللاعب محمد كليبات داخل الصندوق.

ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 49 أدرك الفريق المضيف هدف التعادل بواسطة لاعبه عبيدة خطاب، ثم في الدقيقة 70 أحدث أصحاب الأرض المنقلب بعد هدف مباغت من خطأ فادح ارتكبه حارس مرمى اتحاد أبناء سخنين.

وتضاف هذه الخسارة إلى سلسلة من النتائج السلبية للفريق السخنيني، سيما وأنه لم يتذوق طعم الفوز للمباراة الثانية عشر على التوالي بالدوري.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد اتحاد أبناء سخنين عند 17 نقطة وهو يقبع بالمركز الرابع عشر والأخير بترتيب لائحة الدوري.

ويبتعد سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا بفارق 8 نقاط عن المركز الذي يؤهله للبقاء في الدوري، مع تبقي 6 مباريات من ضمنها البلاي أوف السفلي على نهاية الموسم.

هذا، وسيستضيف الفريق السخنيني في مباراته المقبلة نظيره بني يهودا يوم السبت المقبل على استاد "الدوحة".