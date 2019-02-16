إصابة شاب بجريمة إطلاق نار قرب صفورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجراح خطيرة إثر تعرضّه لجريمة إطلاق نار، مساء اليوم، السبت، قرب صفوريّة.

وقالت مصادر طبيّة إن الشاب يبلغ من العمر ٢٤ عامًا، ونقل إلى المشفى الإنجليزي في الناصرة لتلقّي العلاج.