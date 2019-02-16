انت الان تتابع تفاصيل خبر أردوغان: يمكن للعراق ولبنان الانضمام لعملية أستانة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 08:47 مساءً - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يمكن للعراق ولبنان الالتحاق بروسيا وتركيا وإيران في مفاوضات أستانة للتسوية في سوريا.

وقال أردوغان في حديث للصحفيين اليوم السبت: "تستمر مفاوضات أستانة كعملية إضافية لمفاوضات جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة. نحن لا نعتبر أستانة بديلاً عن جنيف رغم فشل عملية جنيف".

وتابع حديثه قائلاً: "كما قلت سابقاً.. يمكننا أيضاً دعوة العراق ولبنان إلى مفاوضاتنا لأن لهاتين الدولتين حدوداً مشتركة وعلاقات مع سوريا"، بحسب صحيفة "حرييت" التركية.

وأضاف أردوغان: إن "وزراء الخارجية يعملون بشكل متبادل.. انضمام دول مثل العراق ولبنان يجعل من عملية أستانة أكثر فعالية".

والعراق من أكثر الدول الداعمة للنظام السوري سياسياً واقتصادياً، كما تقاتل مليشيات عراقية إلى جانب قوات الأسد، في حين ينقسم السياسيون في لبنان بين مؤيد للنظام ورافض لإعادة العلاقات معه.

وكان من المُقرَّر عقد الجولة الـ12 من مباحثات "أستانة" بشأن سوريا منتصف الشهر الجاري، لكن تم تأجيلها بسبب قمة سوتشي التي جمعت زعماء الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في إدلب السورية.