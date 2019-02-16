شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «دفاعات التحالف» تدمر صاروخاً حوثيًّا خلف جبال السديس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تمكنت الدفاعات الجوية، التابعة للتحالف العربي، عصر السبت 16 فبراير، من اعتراض صاروخ أطلقته المليشيات الحوثية الإيرانية ودمرته في الجو، خلف سلسلة جبال السديس باليمن.

ووفق مصادر فإن الصاروخ الحوثي تناثرت أجزاؤه بعيداً عن مدينة نجران ومواقع القوات العسكرية المشتركة للتحالف العربي والحكومة.

وتتكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وتخسر المعركة على الأرض يوماً بعد آخر في ظل تقدم واسع وسريع للقوات الحكومية بقيادة اللواء رداد الهاشمي والتي تتمركز حالياً على تخوم مركز مديرية كتاف.

وبث ناشطون صوراً تظهر بقايا الصاروخ بعد تدميره.