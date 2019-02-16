إصابة ثلاثة محتجين من "السترات الصفراء" في حادثة دهس شمال غربي فرنسا

الخليج 365/ بغدادأفادت وسائل إعلام فرنسية، مساء السبت، بأن محتجين من حراك "السترات الصفراء" أصيبوا في عملية دهس في مدينة روان شمال غربي فرنسا.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية نقلا عن صحفي كان موجودا في مكان الحادث أن السائق أصاب ثلاثة أشخاص على الأقل.

وأضافت الصحيفة أن المحتجين فرضوا طوقا أمنيا لحماية المصابين.

