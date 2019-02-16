انتفاضة برلمانية وقبلية ضد جرائم الحوثيين في حجور اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت الكتل البرلمانية بمجلس النواب اليمني، السبت، الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين في منطقة حجور بمحافظة حجة شمالي البلاد.

يأتي ذلك بالتزامن مع شن القبائل اليمنية المقاومة بمساندة طائرات التحالف العربي، هجوما مضادا كبد مليشيا الحوثي أكثر من 30 قتيلا وإصابة آخرين.



وقالت الكتل البرلمانية، في بيان صحفي، إنها تتابع بقلق بالغ ما يرتكبه الحوثيون من جرائم بحق الأبرياء من نساء وأطفال في منطقة حجور بمحافظة حجة.

وأوضحت أن مليشيا الحوثي تقوم باستهداف القرى والأماكن المأهولة بالسكان وتقصفها بالدبابات والمدفعية ومختلف الأسلحة الثقيلة، مشيرة إلى أنه من حق المواطنين الدفاع عن أنفسهم وأعراضهم وممتلكاتهم.





ودعا بيان الكتل البرلمانية الحكومة الشرعية والتحالف العربي إلى مساندة أبناء حجور ودعمهم في التصدي لإجرام الحوثي وفك الحصار المفروض عليهم كواجب دستوري وشرعي.

كما دعا الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام إلى اليمن مارتن جريفيث لإدانة هذا العمل الإجرامي وممارسة الضغط على الحوثيين للتوقف عن حربهم وإجرامهم بحق أبناء الشعب اليمني.

وقال البيان: "إن تساهل الأمم المتحدة مع عصابات الحوثي التي ترفض كل مبادرات السلام شجعهم على الاستمرار في جرائمهم التي يقومون بها بحق الشعب اليمني".

وطالبت الكتل البرلمانية الحكومة بتكثيف اتصالاتها بالدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، والمطالبة بتدخل الجميع للضغط على المليشيا الانقلابية وداعميها الدوليين لإيقاف الحملة الجائرة على قبائل حجور الأبية، ومساندة أبناء حجة للتصدي للهجوم الحوثي المدعوم من إيران.

في غضون ذلك، قال بيان لشيخ قبائل حجة ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام فهد دهشوش، إن قبائل حجور كسرت، مساء السبت، أول هجوم حوثي كبير من الجهة الجنوبية لمديرية كُشر، سقط خلاله عشرات القتلى والجرحى، مضيفا "أن المليشيا لجأت لضرب البيوت والأهالي بالمدفعية الثقيلة والدبابات بعد انكسار مجاميعها في ميدان المعارك".

وتسبب القصف الإرهابي من مواقع تمركز مليشيا الحوثي في بلدة "أفصر" بأفلح الشام في موجة نزوح كبيرة من قرى "بني شرية" و"بني رسام" و"الشعاثمة" و"بني شوس" الواقعة جنوب كشر شمال شرق المحافظة، طبقا لمصادر يمنية قبلية.



وفي شرق المديرية باتجاه عمران، منيت مليشيا الحوثي بخسائر بشرية فادحة بعد معارك شرسة مع قبائل حجور وغارات للتحالف العربي، بلغ أكثر من 30 قتيلا وعشرات الجرحى، فضلا عن تدمير عدد من الدوريات والعربات القتالية.

وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية، أن أبطال القبائل نفذوا عملية التفاف على مواقع المليشيا وكبدتها أكثر من 20 قتيلا حوثياً، ومازالت جثثهم ملقاة في الشعاب وسط فرار جماعي لمن تبقى منهم، بينما تمكنت القبائل في "ذراع النيد" بمنطقة أفلح الشام من تدمير رتلين حوثيين وقتل أكثر من 10 عناصر كانوا على متنهما.

وفي وقت مبكر من السبت، قال مصدر قبلي لـ"العين الإخبارية": "إن قبائل حجور كسرت هجوما حوثيا على جبل القيم الاسترتيجي وحققت انتصارات بنقل المعارك إلى مواقع المليشيا في منطقة الطواية".





بينما دكت مقاتلات التحالف دبابتين للمليشيا في منطقتي "بيت حطمان" و"غرب المندلة"، وقصفت تجمعات حوثية في مناطق "المجدل" و"الشاطي" و"الصابحي"، على حد قوله.

ومساء الجمعة، أكدت مصادر قبلية مقتل 25 حوثيا وأسر 6 آخرين في موجهات مع رجال قبائل حجور، وسط أنباء عن مقتل مدير أمن محافظة عمران المعين من المليشيا وقيادات حوثية بارزة.

وفي الضالع جنوبي اليمن، دكت مدفعية الجيش اليمني مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية دمت شمال المحافظة.

وقال بيان للمركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة إن القصف المدفعي للجيش جاء عقب عملية استدراج لعناصر حوثية أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقعه في منطقة "بيت اليزيدي" والتباب المحطة بها جنوب مدينة دمت، ما أسفر عن مصرع وجرح العشرات فيما لاذ آخرون بالفرار.