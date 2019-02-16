الان تتابع مؤسسات أوروبية تحاصر قضاء أنقرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

طالبت هيئات قضائية أوروبية مؤسسات الاتحاد الأوروبي بتعليق ووقف التعاون مع القضاء التركي، على خلفية الانتهاكات المستمرة التي يقوم بها نظام تركيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة زمان التركية، نددت نقابات المحامين واتحادات القضاة في دولتي البرتغال وأيرلندا، بانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا التي طالت قضاة وحقوقيين بارزين.

ومنذ وقوع المحاولة الانقلابية “المزعومة” عام 2016 فصل النظام التركي أكثر من 4 آلاف و500 قاض ومدع عام بزعم صلتهم برجل الدين المعارض فتح الله غولن.

وطالبت نقابة المحامين البرتغالية والاتحاد المهني للقضاة واتحاد المدعين العامين والمجلس التنفيذي للقضاة في أيرلندا بتعليق أي مشروعات للتعاون بين المؤسسات الدولية في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات القضائية التركية.