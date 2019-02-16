شكرا لقرائتكم خبر عن «داعش» تعلن مسؤوليتها عن هجوم سيناء والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة)أعلن تنظيم داعش الإرهابي عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له، مسؤوليته عن هجوم وقع في شمال سيناء اليوم (السبت)، وقال إنه قتل 20 من أفراد الجيش المصري.
وكان المتحدث العسكري المصري قال إن سبعة عناصر إرهابية قتلوا، وسقط 15 عسكرياً بين قتيل وجريح في اشتباكات وقعت اليوم في محافظة شمال سيناء، مضيفاً أن قوات الجيش تلاحق باقي المسلحين.
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