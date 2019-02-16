شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا: 8 قتلى بهجوم لجماعة بوكو حرام والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (مايدوجوري)لقي ثمانية أشخاص حتفهم بتفجير انتحاري في مدينة مايدوجوري في شمال شرق نيجيريا، في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت).
وجرى نشر قوات الأمن في مايدوجوري وهي عاصمة ولاية بورنو التي شهدت أسوأ هجمات لجماعة بوكو حرام وتنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا.
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