روسيا : سيتم تسوية الوضع في إدلب وفقا للقانون الدولي الإنساني

(أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، أنه سيتم تسوية الوضع في إدلب السورية وفقا لمعايير القانون الدولي الإنساني.

وقال لافروف – في كلمته خلال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن إنه “لا يمكننا دائما أن نتسامح مع بؤرة الإرهاب هذه لكن مسألة كيفية حل المشكلة تبقى منوطة بالعسكريين، وبالتأكيد لن نفعل ذلك بالطريقة التي جرى فيها تصفية الإرهابيين في الرقة، حيث لاتزال جثث المدنيين والألغام موجودة حتى الآن، وسيقوم العسكريون بوضع خطة وفقا لمتطلبات معايير القانون الدولي الإنساني”.

وأشار إلى أن روسيا ستحاول تنظيم مشاورات موضوعية مع الولايات المتحدة لتمديد المعاهدة حول إجراءات زيادة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها قائلا :”إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح مرارا وتكرارا, بأننا مستعدون لبدء مفاوضات حول تمديد هذه الاتفاقية التي من المقرر أن تنتهي في عام 2021 ولكن الوقت يمر بسرعة”.

من ناحية أخرى..لفت وزير الخارجية الروسي إلى أن بلاده لم تتدخل في قضية تحديد تسمية جديدة لمقدونيا, ولم تقدم حقائق حول ذلك.

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