مبعوث أميركي: موسكو تريد الإطاحة بحكم الرئيس الأوكراني بوروشنكو

اسماء السيد - ميونخ: اتهم المبعوث الأميركي الخاص إلى أوكرانيا روسيا السبت بأنها تريد إخراج الرئيس الأوكراني الحالي بترو بوروشنكو من السلطة عبر الانتخابات الرئاسية المقررة في آذار/مارس، على أمل وصول حكومة الى السلطة تناسب موسكو.

وأكد كورت فولكر لوكالة فرانس برس أن "ما يحاول (الروس) القيام به هو مهاجمة بوروشنكو وإضعافه"، وذلك خلال "الغداء الأوكراني"، وهو لقاء نظمته مؤسسة فيكتور بينتشوك على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وتابع "يريدون طرده من الحكم وأعتقد أنهم يأملون الحصول على اتفاق ملائم لروسيا مع حكومة جديدة، لأنهم لم يحصلوا عليه مع حكومة بوروشنكو".

وانتخب بوروشنكو بعد انتفاضة ساحة الاستقلال في كييف التي أطاحت بحكومة فيكتور يانوكوفيتش الموالية لروسيا، ويسعى جاهدا للفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة في 31 آذار/مارس.

ويواجه بوروشنكو في هذه الانتخابات رئيسة الوزراء السابقة ذات الميول الشعبوية يوليا تيموشنكو والممثل فولوديمير زيلنسكي الذي مثّل دور رئيس أوكرانيا في مسلسل تلفزيوني ويتقدّم في آخر استطلاعات الرأي.

وتمرّ العلاقات بين روسيا وأوكرانيا في أزمة غير مسبوقة منذ خمس سنوات.

وبعد الانتفاضة الموالية لأوروبا في أوكرانيا، والتي انتهت بهرب الرئيس الموالي لروسيا ووصول موالين للغرب إلى الحكم، ضمّت موسكو في عام 2014 شبه جزيرة القرم إليها.

وتتهم كييف والغرب روسيا بأنها تدعم عسكرياً الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، في حرب قتل فيها 13 ألف شخص منذ اندلاعها في نيسان/أبريل 2014.

ومحصلة رئاسة بوروشنكو لأوكرانيا متفاوتة، إذ في حين نجح بتقريب هذه الجمهورية السوفياتية السابقة من الغرب، فهو فشل في مكافحة الفساد.