إصابة 3 محتجين من حراك "السترات الصفراء" في حادثة دهس

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن "محتجين من حراك "​السترات الصفراء​" أصيبوا في حادثة دهس بمدينة روان شمال غرب ​فرنسا​"، مشيرةً إلى أن "المحتجين فرضوا طوقا أمنيا لحماية الواقعين على الأرض". وأوضحت أن "المحتجين أغلقوا ممر العبور أمام إحدى السيارات مما دفع صاحبها للاحتجاج إلا أن المتظاهرين هاجموه"، مشيرةً إلى أن "السائق ركب عربته وصدم مجموعة من الأشخاص كانت أمام سيارته".

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