سماكة الثلوج بلغت 4 امتار في مرتفعات عكار

غطت ​الثلوج​ المرتفعات الجبلية في محافظة عكار على ارتفاع 1700 متر وما فوق، وبلغت سماكة الثلوج في بعض الاماكن الى اكثر من 4 أمتار، الامر الذي اعاق عمل ​جرافة​ ​وزارة الاشغال​ التابعة لمركز جرف الثلوج في منطقة ​جرد القيطع​، من انجاز مهمتها لاعادة فتح طريق ​القموعة​ - ​القبيات​، التي باتت بحكم المقطوعة مع استمرار ​تساقط الثلوج​ على هذه المرتفعات العالية.

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