ظريف: أبلغت بو صعب جهوزية إيران لتقديم المساعدة للبنان في أي مجال

كشف وزير الخارجية ال​إيران​ية ​محمد جواد ظريف​، في تصريح لقناة "المنار"، أنه أبلغ وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب جهوزية إيران لتقديم المساعدة للبنان في أي مجال، مشيراً إلى أن اجتماعي ميونيخ ووارسو يظهران بوضوع العزلة التي تعيشها الإدارة الأميركية.

وفي تصريح آخر، أوضح أن "​سياسة​ ​ايران​ قائمة على تنمية العلاقات، لاسيما في المجالات الاقتصادية، مع ​إقليم كردستان​ ​العراق​"، مؤكداً "احترام سلامة الأراضي في ​سوريا​".

وفي معرض الإشارة إلى مستقبل العلاقات بين إقليم كردستان العراق مع إيران، نوه ظريف بزيارته الأخيرة إلى الأقليم، مصرحا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترغب في تنمية العلاقات ولاسيما الاقتصادية مع العراق وإقليم كردستان العراق".

وأشار إلى "انني أبرمت العديد من الاتفاقات الجيدة خلال زيارتي الأخيرة إلى ​أربيل​ والسليمانية بين الجانبين"، مشدداً على استمرار العلاقات القائمة على أسس حسن الجوار".