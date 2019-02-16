رد المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ على خطاب أمين عام "​حزب الله​" ​السيد حسن نصرالله​، مشيراً إلى أنه "لو كنت بالفعل خبيراً في الشأن الاسرائيلي، فتعلم أنه في وقت الحرب ستواجه جيشاً قوياً ومنتصراً لا يوجد أي شك حول جهوزيته". وأضاف: "أنت تعي قدرات جيش الدفاع التي مازلت تشعر بصماتها منذ 2006".

كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي لنصرالله: في الحرب ستواجه جيشاً قوياً منتصراً لا شك في جهوزيته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.