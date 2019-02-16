مديرة مركز "ابن راشد" لأصحاب الهمم: تعلمنا الصبر من الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

اعتبرت مريم عثمان، المدير العام لمركز الهمم بالإمارات، مشاركتها اليوم بمهرجان أولادنا، خطوة مهمة لدمج ذوي الهمم في المجتمع، تزامنًا مع احتفال الإمارات بعام التسامح الذي نثر بذوره الأولى الشيخ زايد.

ويقيم مركز راشد لأصحاب الهمم بدبي، يوماً إماراتياً في دار الأوبرا المصرية، متزامناً مع مشاركته في مهرجان أولادنا الذي انطلق يوم 15 فبراير الجاري، بمشاركة نحو 40 دولة عربية وأجنبية.

وقالت مريم عثمان في كلمتها: مشاركتنا في المهرجان استمراراً لمسيرة المركز وعلاقاته الإنسانية العميقة مع مصر، وتأكيداً على قيم التسامح التي تحتفي به الإمارات هذا العام.

وأضافت: "تعلمنا من زايد صناعة الصبر وكيف نوظفها، فقد كان يقول: لقد علمتنا الصحراء أن نصبر كثيرا حتى ينبت الخير، وهنا أشكر الأزهر الشريف والكنيسة القبطية ومهرجان أولادنا لأن معركتنا ضد الإعاقة تقتضي تضافر كل الجهود".