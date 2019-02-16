مقتل 11 شخصًا جراء هجوم على مسجد بشمال شرقي نيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - لاجوس (د ب أ)
قال مسؤول بالشرطة النيجيرية، اليوم السبت، إن 11 شخصًا قتلوا جراء هجوم نفذه انتحاريان ومسلح على مسجد في مدينة مايدوجوري بشمال شرقي البلاد.
وقال داميان تشوكو، مفوض شرطة ولاية بورنو، في بيان إنه يعتقد أن المهاجمين ينتمون لجماعة بوكو حرام المتطرفة.
وأضاف أن المهاجمين تسللوا إلى المسجد ، في قرية كوشاري الواقعة على مشارف المدينة، وأطلقوا النار بطريقة متقطعة قبل أن يفجر مهاجمان سترتيهما الناسفتين.
وأسفر الهجوم عن مقتل 11 شخصا بينهم المهاجمين الثلاثة، بينما أصيب 15 آخرون.
ويأتي الهجوم بعد أربعة أيام من تعرض قافلة لحاكم الولاية ، كاشم شيتما، لهجوم من جانب مقاتلي بوكو حرام، وقتل ثلاثة أشخاص في ذلك الهجوم.
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