إيران تنتقد تصريحات بنس عن تخطيطها لمحرقة ثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - ميونخ (د ب أ)
انتقدت إيران بأشد العبارات تصريحات نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بشأن تحضير إيران لمحرقة ثانية (هولوكوست).
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لمجلة "شبيجل" الألمانية على هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن: "المحرقة كانت كارثة. ولا يصح لأحد بما في ذلك نائب الرئيس الأمريكي اتخاذ المحرقة وسيلة لخلق مزاج سياسي ما".
ووصف ظريف هذه الاتهامات بأنها "مضحكة".
كان بنس هاجم إيران بشدة، حيث اتهم الحكومة الإيرانية مجددا بأنها تخطط لمحرقة جديدة، حيث قال: "النظام الإيراني يتبنى صنع محرقة ويحاول تحقيق ذلك".
ودعا بنس الحلفاء الأوروبيين بإلحاح إلى الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.
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