شكرا لقرائتكم خبر عن «السترات الصفراء».. استمرار رغم تراجع الدعم الشعبي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس)سعى محتجو «السترات الصفراء» إلى التحرك في جميع أنحاء فرنسا اليوم في «السبت الـ14» على التوالي، بوسائل وشعارات مختلفة في بعض الأحيان.
لكن يبدو أن الدعم الشعبي الواسع الذي كانت تلقاه حركة الاحتجاج غير المسبوقة التي أطلقت في 17 نوفمبر، بدأ يتراجع.
فللمرة الأولى، يأمل غالبية الفرنسيين (56 بالمئة) في توقف التحرك، بحسب استطلاع نشرت نتائجه الأربعاء الماضي.
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