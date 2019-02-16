شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تشيع قتلى كشمير والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (نيودلهي)شارك الآلاف في الهند، اليوم (السبت)، في تشييع عدد كبير من بين 41 عنصراً ينتمون إلى قوات شبه عسكرية، قتلوا الخميس الماضي بإعتداء في إقليم كشمير، وصدرت على إثره دعوات للإنتقام، حيث توعد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بجعل المسؤولين عن الإعتداء «يدفعون ثمناً باهظا».
يذكر أن الهجوم وقع على طريق سريع يبعد حوالى عشرين كيلومترا عن منطقة سريناغار التابعة لإقليم جامو وكشمير المنتازع عليه مع دولة باكستان المجاورة.
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