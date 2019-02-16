المعارضة النيجيرية تتهم الحكومة والرئيس يدعو للهدوء

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جدة - خالد شويل - رويترز (أبوجا)قال مرشح المعارضة النيجيرية للرئاسة عتيق أبو بكر، اليوم (السبت) إن حكومة الرئيس محمد بخاري تأمل في حرمان ناخبين في البلاد من حقهم في التصويت، من خلال تأجيل الاقتراع دون أن يأتي بأدلة على ذلك.
وجاء تعليق أبو بكر عبر تغريدة على تويتر من بين عدة رسائل بعثها، في رد فعل على قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تأجيل الاقتراع الرئاسي لمدة أسبوع ليجري في 23 فبراير.
من جهته حث الرئيس النيجيري محمد بخاري مواطني بلاده، اليوم، على الهدوء بعد أن أجلت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الاقتراع الرئاسي لمدة أسبوع.
وقال بخاري في بيان أصدره المتحدث باسمه جاربا شيهو للنيجيريين، إن عليهم الإحجام عن أي أفعال تخل بالنظام المدني والتمسك بالسلمية والوطنية والوحدة.
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