شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: تأجيل بحث تعديلات دستورية تتيح للرئيس الترشح لفترة أخرى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم) قالت وكالة السودان للأنباء، إن لجنة برلمانية لدراسة تعديل دستور البلاد بما يسمح للرئيس عمر البشير بالترشح لفترة أخرى قررت اليوم (السبت) تأجيل اجتماعها لبحث هذه التعديلات لأجل غير مسمى. قالت وكالة السودان للأنباء، إن لجنة برلمانية لدراسة تعديل دستور البلاد بما يسمح للرئيس عمر البشير بالترشح لفترة أخرى قررت اليوم (السبت) تأجيل اجتماعها لبحث هذه التعديلات لأجل غير مسمى. وتأتي الخطوة في ظل احتجاجات شبه يومية تخرج في السودان منذ منتصف ديسمبر على حكم البشير المستمر منذ نحو 30 عاماً، وكانت شرارتها الأولى ارتفاع أسعار الغذاء ونقص العملة.



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