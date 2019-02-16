طالب وزير الخارجية التونسي ​خميس الجهيناوي​ ​حكومة​ "الوفاق الوطني" الليبية بـ"العمل على الإفراج سريعا عن 14 من مواطنيها جرى اختطافهم على مشارف مدينة الزاوية الليبية، الخميس الماضي، من قبل عناصر مسلحة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية التونسي طالب ليبيا بتسريع الإفراج عن مواطنيها المختطفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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