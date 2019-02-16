قاسمي: تصريحات بنس ضد إيران نابعة من الحقد والغضب

وصف المتحدث باسم الخارجية ال​ايران​ية ​بهرام قاسمي​ تصريحات مساعد الرئيس الاميركي ​مايك بنس​ ضد ايران بانها خاوية ودعائية نابعة من الحقد والغضب.

وفي رد على تصريحات بنس، الذي شبّه ايران بالمانيا ​النازية​، أشار قاسمي إلى أن الماضي التاريخي والثقافي لايران في التعايش السلمي واحترام الاديان الالهية، خاصة ​اليهود​، مسجلة في الوثائق التاريخية الموثوقة لمختلف الشعوب، لافتاً إلى أن أن تاريخ وحضارة ايران العريقة الممتدة آلاف الاعوام مؤشر لطريقة تفكير ونظرة الايرانيين للثقافات والاديان الاخرى والتعايش السلمي والتسامح والتساهل في مثل هذه القضايا.

ورأى أن اولئك الذي يمتلكون ادنى معرفة بتاريخ وثقافة العالم، او بعبارة اخرى لهم معرفة بالكتاب والتاريخ ويحظون بادنى ذرة من الانصاف والعدالة في التعبير والكلام، لا يتحدثون بمثل هذا الكلام العبثي والكاذب والخاطئ.

وأكد أن "المعيار بالنسبة لنا في السياسة الخارجية هو النزعة العدوانية والاحتلالية للكيان الصهيوني المزيف واللاشرعي وآلة القتل والموت ضد ​الشعب الفلسطيني​، والتي بفرضها الظالم قد تحولت الى عنصر النفاق والتفرقة بين الدول الاسلامية في المنطقة والسبب في الازمات والتوترات الاستنزافية وباهضة الثمن في الشرق الاوسط".