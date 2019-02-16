اصطدام سيارة بالفاصل الاسمنتي على اوتوستراد الناعمة باتجاه الجية والاضرار مادية

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "اصطدام ​سيارة​ بالفاصل الاسمنتي على اوتوستراد ​الناعمة​ باتجاه ​الجية​ قرب مطعم الطيب"، مشيرةً إلى أن "الاضرار مادية ودراج من مفرزة سير ​بعبدا​ يعمل على تسهيل السير في المحلة".

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