الشيخ حمود تداول مع السفير دبور في الشأن الفلسطيني العام

استقبل رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، في مكتبه في صيدا، سفير دولة فلسطين أشرف دبور، حيث تم التداول في الشأن الفلسطيني العام.
واستمر اللقاء لعدة ساعات تخلله غداء عمل، وتم خلال ذلك تناول كافة المواضيع المتعلقة بالمخيمات وأمنها ومستقبل اللجوء الفلسطيني في لبنان.
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