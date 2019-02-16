أشرف الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، على توزيع 1500 حصة غذائية على عائلات لبنانية محتاجة في منطقة عكار، مقدمة من "مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الانسانية"، وتسلمتها الهيئة من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.
واشار خير الى اننا "ندرك حجم الحاجة في المنطقة، وكل الشكر لدولة الإمارات العربية على ما تقدمه من مساعدات، وعلى ثقتها بنا. ونحن اليوم نشرف على توزيع المرحلة الأولى، على أمل أن يكون هناك مساعدات أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء خير أشرف على توزيع مساعدات إماراتية في عكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.