جنبلاط عن ملف الكهرباء: لنعود الى عرض الصندوق الكويتي او شركة Siemens

إعتبر النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع "التواصل الإجتماعي" إلى انه "لا يوجد أجمل من المطر الذي ينظف من تلوث البشر وأحينا لا بد من خيارات صعبة لكن التزايد السكني والاسراف في الاستهلاك يفرض بناء سدود"، لافتا الى انه "في ​الكهرباء​ فلنعود الى عرض الصندوق الكويتي او شركة Siemens مثلا"، مضيفا:"مشكورة الجمهورية الاسلامية و الله يفوض الخير".

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