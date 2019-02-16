"الحلم الممنوع".. كيف انهارت مملكة "هيبة" بمحور الضبعة؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

4 سنوات كاملة، كون فيها "هيبة" مملكته الخاصة في حي الوراق الشعبي بمحافظة الجيزة، ذاع صيته بتجارة الحشيش لكن بكميات محدودة، قبل أن يقرر توسيع نشاطه وشراء كميات كبيرة بعد شراء "تاكسي" بالتقسيط، قاصدا الساحل الشمالي لجلب "خبطة العمر" في رحلة كتبت وزارة الداخلية فصلها الختامي في مطاردة مثيرة بمحور الضبعة.

منزل بسيط بالوراق اتخذه "هيبة" وكرا لترويج "الكيف" على عملائه الذين تزداد أعدادهم بمرور الأيام والشهور، رغم توقف نشاطه خلال فترة حبسه على ذمة 3 قضايا إحداها (مخدرات)، لكنه دائما ما يسعى للحفاظ على تواجده في عالم المخدرات.

فكر "هيبة" في طريقة تساعده في الخروج بتجارته الآثمة خارج نطاق منطقة سكنه، فقاده تفكيره الشيطاني إلى شراء سيارة أجرة "تاكسي" بنظام القسط، اتخذها "دولاب مخدرات" متحرك، وراح يخبئ البضاعة بداخله، ويستغل تجوله في الشوارع بحكم وظيفته الجديدة كسائق لتوزيع الحشيش على عملائه بعيدا عن أعين الشرطة.

عقب فترة ليست بالطويلة، استطاع ابن الـ33 سنة سداد قيمة الأقساط كاملة من حصيلة نشاطه غير المشروع، وظن أن نجاحاته المبشبوهة ستستمر، وقرر الاتفاق على شحنة من مخدشر الحشيش لم يسبق له شراءها لإحكام سيطرته على "سوق الكيف".

اتفق "هيبة" مع أحد التجار بمنطقة الساحل الشمالي على شراء 500 طربة حشيش، خاصة مع حصوله على "عربون" من بعض العملاء، الأمر الذي طمأنه بأن الأمور ستكون على مايرام حتى أنه اقتنى سيارة جديدة كانت أولى محطات سقوطه في قبضة الشرطة بعدما رصدته المتابعة طوال 3 أيام.

تحريات إدارة مكافحة المخدرات رصدت نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة المتخصصة في تهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة من الساحل الشمالى الغربي للبلاد، وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمحافظتي القاهرة والجيزة وهم كلٍ من: "هيبة أ.هـ"، سبق اتهامه في 3 قضايا "أموال عامة، مخدرات، إيصال أمانة". وشقيقه "محمود" 35 سنة، و"محمد.ح" 32 سنة، سائق سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات، خطف شخص، تبديد" بالاشتراك مع "أحمد.م"، 28 سنة، جميعهم يقيمون بالوراق.

داخل إحدى المنشآت الشرطية، عقد قيادة أمنية رفيعة المستوى اجتماعا مغلقا بالضباط المقرر مشاركتهم في عملية ضبط عناصر التشكيل العصابي، وبحث اللمسات الأخيرة للخطة الموضوعة تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، واللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لأمن الجيزة.

قرأ الضباط الفاتحة في قت متأخر من الليل، وانطلقوا إلى محور الضبعة بدارة قسم شرطة منشأة القناطر بالجيزة، حيث تم عمل أكمنة لضبط المتهمين بعدما أكدت التحريات مغادرتهم منطقة برج العرب بسيارتين الأولى لمراقبة الطريق والثانية المحملة بالمواد المخدرة، وذلك في طريقهم للوراق لتخزين البضاعة.

على بعد أمتار من محطة تحصيل الرسوم بنهاية محور الضبعة، رصدت القوات اقتراب السيارة المحملة بالمخدرات، لكن قائدها حاول الهرب، لكن مطاردة مثيرة قادها النقيب كريم هنداوي والنقيب محمد غنيم، الضابطان بالإدارة العامة لمباحث الجيزة، نجحت في السيطرة على الموقف وإيقاف السيارة وبداخلها "هيبة" و"أحمد".

وعُثر بداخل السيارة على 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جراما، مبلغ مالي و4 هواتف محمولة، واعترفا أمام اللواء محمد عبد التواب، نائب مدير مباحث الجيزة، بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بالاشتراك مع باقى عناصر التشكيل، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار واستخدام السيارتين والهواتف المحمول لنقل وترويج المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقس عناصر التشكيل الهاربين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.