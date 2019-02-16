ميركل: اعتبار واشنطن واردات السيارات الأوروبية تهديد "يثير الرعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ف ب)

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، السبت، إن اللهجة التجارية الأمريكية المتشددة عن عزم الولايات المتحدة اعتبار واردات السيارات الأوروبية تهديدًا للأمن القومي "تثير الرعب".

وقالت ميركل، في مؤتمر الأمن بميونيخ: "إذا كانت هذه السيارات باتت فجأة تمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، فإن هذا حري بأن يثير الرعب فينا".

وأشارت ميركل إلى أن أكبر مصانع السيارات الألمانية الفاخرة "بي.إم.دبليو" غير موجودة في بافاريا بل في ولاية كارولاينا الجنوبية التي تقوم منها بتصدير السيارات إلى الصين.

وقالت في مؤتمر الأمن في ميونيخ: "كل ما أستطيع قوله هو أنه سيكون من الجيد أن نستأنف محادثات لائقة مع بعضنا البعض".

وأضافت "بعدها سنتوصل إلى حل".

وتوصل تقرير لوزارة التجارة الأمريكية إلى أن واردات السيارات تهدد الأمن القومي، مما يمهد الطريق أمام احتمال فرض البيت الأبيض رسوما جمركية، وفقا لما أكد مصدران مطلعان على الملف.

والتحقيق الذي أمر الرئيس الأمريكي بإجرائه في مايو "سيرد بالإيجاب" على السؤال المحوري المتعلق بما إذا كانت الواردات "تضعف" الأمن القومي الأمريكي، وفقا لمصدر أوروبي في صناعة السيارات.

وقال مسؤول في شركة سيارات أخرى "سيقول بأن واردات السيارات تمثل تهديدًا للأمن القومي".

والتقرير المتوقع تقديمه للبيت الأبيض قبل مهلة تنهي الأحد، اعتُبر تهديدا كبيرا لمصنعي السيارات الأجانب.

وهدد ترامب بفرض ما نسبته 25% من الرسوم على سيارات أوروبية، تستهدف خصوصا ألمانيا، التي يقول إنها أضرت بصناعة السيارات الأمريكية.

وأمام ترامب بعد تسلم التقرير، 90 يوما لاتخاذ قرار بشأن المضي قدما في فرض الرسوم.