السعودية تستنكر الحملة المغرضة للتشكيك في خدمة "أبشر" الإلكترونية

قال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، في بيان اليوم السبت، إن "الوزارة تعرب عن استنكارها الشديد للحملة المُغرضة المنظمة التي تسعى للتشكيك في غايات تطبيق "أبشر" الـي يتم توفيره على الهواتف الذكية لتسهيل وتيسير تقديم خدماتها للمستفيدين منها"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضاف البيان أن الوزارة "تؤكد رفضها القاطع للمحاولات الرامية لتسييس الاستخدام النظامي للأدوات التقنية التي تمثل حقوقاً مشروعة لمستخدمي الوسائل التي تتوفر عليها، وحرصها على حماية مصالح المستفيدين من خدماتها من كل ما يترتب على المساس بها من أضرار".

وقالت الوزارة إنها قامت بإصدار البيان رداً على "ما يتم تداوله عن تطبيق خدمات أبشر، من مزاعم بكونه أداة رقابية، وذلك في محاولة لتعطيل الاستفادة من أكثر من 160 خدمة إجرائية مختلفة يوفرها التطبيق لكافة شرائح المجتمع بالمملكة من مواطنين ومقيمين، بمن فيهم من النساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين تمثل الخدمات الحكومية الإلكترونية وسيلة أساسية ومباشرة لهم لتنفيذ الإجراءات الخاصة بهم بأي وقت ومن أي مكان".