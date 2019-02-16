بنس: حان الوقت لانسحاب أوروبا من الاتفاق النووي الإيراني

حث نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الدول الأوروبية، اليوم السبت، على الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

وقال بنس خلال مؤتمر ميونيخ للأمن "حان الوقت لوقوف شركائنا الأوروبيين معنا ومع الشعب الإيراني"، مضيفاً "آن الأوان لينسحب شركاؤنا الأوروبيون من الاتفاق النووي مع إيران".