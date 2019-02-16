"قسد" تسيطر على آخر معقل لـ"داعش" شرقي الفرات

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات سوريا الديموقراطية سيطرت على آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي في شرق سوريا، اليوم السبت، بعد استسلام الإرهابيين الذين كانوا في المنطقة.

وذكر المرصد أن المئات من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي كانوا في المنطقة واستسلموا لقوات سوريا الديموقراطية خلال اليومين الماضيين.

وأضاف أن بعض الإرهابيين ربما ما زالوا مختبئين في أنفاق.

وحاربت قوات سوريا الديموقراطية لهزيمة تنظيم داعش في جيب "الباغوز" الذي يقع شرقي نهر الفرات قرب الحدود العراقية.

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