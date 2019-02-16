مقتل عشرات الحوثيين في مواجهات مع قبائل حجور غربي اليمن

وكالات:

قُتل أكثر من 30 عنصرًا من ميليشيا الحوثي، اليوم السبت، خلال مواجهات مع قبائل حجور وغارات للتحالف العربي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" عن مصادر ميدانية قولها، إن قبائل حجور في مديرية كشر خاضت معارك

ضارية مع مليشيا الحوثي بالتزامن مع غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي في المنطقة ذاتها.

أسفرت عن مقتل أكثر من 20 عنصرًا حوثيًا.

وأضافت المصادر، أن قبائل حجور في منطقة أفلح الشام تمكنت من تدمير

آليتين تابعتين للمليشيا في منطقة ذراع النيد، وقتل أكثر من 10 عناصر من الحوثيين كانوا على متنهما، وتحرير موقع ونقطة ومدرسة ذراع النيد المحاذيين لمنطقة أفلح الشام.يذكر أن مليشيا الحوثي كثفت قصفها المدفعي على قبائل حجور، خلال اليومين الماضيين، عقب أيام من اندلاع مواجهات مع القبائل ومحاصرتهم، ما تسبب في حدوث أزمة إنسانية خانقة.