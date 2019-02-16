الرئيس الروسي ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفيا الوضع في سوريا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكالات: أوردت قناة روسيا اليوم الإخبارية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، الوضع في سوريا. في اتصال هاتفي، الوضع في سوريا.

وذكرت القناة الروسية أن الرئاسة الفرنسية أفادت بأن تنسيق الموافق بين موسكو وباريس حول سوريا يجب أن يسهم في مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين وتحقيق الحل السياسي.

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