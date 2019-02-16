ألبانيا: اشتباكات بين أنصار المعارضة والشرطة في مسيرة مناهضة للحكومة

اشتباكات البانيا

وكالات:

وقعت اليوم السبت، اشتباكات بين الآلاف من أنصار المعارضة الألبانية وقوات الشرطة أثناء قيام المعارضة بمسيرة مناهضة للحكومة احتجاجا ضد مجلس الوزراء ، الذي يصفونه بأنه "فاسد وغير كفء"، وطالبوا باستقالته وإجراء انتخابات مبكرة.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية أن أنصار الحزب الديمقراطي (يمين الوسط) الذي قاد مسيرة اليوم اخترقوا صفوف الشرطة أثناء محاولتهم دخول المبنى الحكومي الذي يضم مكتب رئيس الوزراء

إيدي راما، زعيم الحزب الاشتراكي.وأضافت الشبكة أن المتظاهرين ألقوا بعض المشاعل الضوئية وموادً أخرى وحاولوا كسر غطاء وقائي على الباب الرئيسي للمبنى إلا أنهم لم يدخلوه، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه ودعت المحتجين عبر مكبرات الصوت إلى التفرق.