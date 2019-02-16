شاهد.. الآلاف من الأكراد بفرنسا يتظاهرون ضد أردوغان

فرنسا- خالد شقير: نظم الآلاف من الأكراد في فرنسا مظاهرة ضد سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العنصرية. وطالب المتظاهرون بإخراج زعيمهم الكردي عبدالله أوجلان من سجنه بتركيا مع معتقلين سياسيين آخرين منهم نائبة كردية في البرلمان التركي ليلى جوفان التي دخلت في إضراب عن الطعام منذ 100 يوم ومعها 60 محتجزا وسط صيحات "أردوغان مجرم وديكتاتور".

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