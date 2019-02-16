كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنس يؤكد معارضة واشنطن لخط أنابيب "نورد ستريم 2" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أبلغ مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، اليوم السبت، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن أوروبا والولايات المتحدة بحاجة إلى الوقوف سويا ضد إيران.وأكد بنس معارضة واشنطن لخط أنابيب (نورد ستريم 2)، حسب "رويترز".
وقال بنس للصحفيين إنه "تحدث بشأن جميع القضايا" بما في ذلك خط الأنابيب الذي ما زال تحت الإنشاء، والذي يمتد بين روسيا وألمانيا تحت بحر البلطيق.
وكانت واشنطن حثت برلين على التخلي عن هذا المشروع.
وقال بنس: "لا يمكننا تدعيم الغرب من خلال التحول إلى الاعتماد على الشرق".
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